La victoire de la Belgique face au pays de Galles en chiffres et infographies Retour en graphiques sur la victoire des Belges face aux Gallois (2-1).

EPA.

Par la rédaction Publié le 22/09/2022 à 22:41 Temps de lecture: 1 min

Les Diables n’ont pas tremblé contre le pays de Galles (2-1) mais restent toujours à trois points des Pays-Bas, qui sont venus à bout de la Pologne (0-2). Ce match a été le premier en sélection pour le jeune Zeno Debast. Lancé par Roberto Martinez à seulement 18 ans, le défenseur d’Anderlecht est toutefois loin d’être le plus jeune à avoir porté la vareuse des Diables. Ce classement est dominé par Fernand Nisot (16 ans et 19 jours), Anthony Vanden Borre (16 ans et 187 jours) et Romelu Lukaku (16 ans et 294 jours).

Les folles stats de Batshuayi et De Bruyne Buteur et passeur, Michy Batshuayi est impliqué sur au moins un but lors de chacun des cinq matchs de cette Ligue des Nations (3 buts et 3 passes décisives). La compétition lui réussit très bien. L’attaquant y cumule en effet 7 buts et 3 assists en 8 matchs. Kevin De Bruyne n’a pas été en reste. Egalement buteur et passeur, le capitaine a quant à lui réalisé sa neuvième passe décisive de la saison, toutes compétitions confondues (6 en Premier League, 2 en Ligue des Champions et 1 en Ligue des Nations), en 11 matchs disputés.