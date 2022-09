Les Pays-Bas gagnent en Pologne: voici ce que cela signifie pour les Diables rouges en Nations League

Dans l’autre match du groupe A, les Néerlandais ont gagné face à Robert Lewandowski et ses équipiers.

Dans le groupe de la Belgique, les Pays-Bas se sont imposé 0-2 en Pologne ce jeudi dans leur 5e match de Nations League. Associé à la victoire des Diables rouges contre le pays de Galles, le derby des Plats-Pays sera crucial pour la première place du coup, synonyme de Final Four.

L’équipe de Roberto Martinez compte trois points de retard sur les Oranje. Pour voir les Diables dans le Final Four, ils devront évidemment s’imposer mais cela ne suffira pas suite à la défaite 1-4 à domicile face aux Néerlandais en juin dernier. Les Diables devront dès lors mettre au moins quatre buts et s’imposer avec trois but d’écart.