8,5 pour De Bruyne, 8 pour Batshuayi: les bulletins des Diables contre le pays de Galles

6 Courtois : si sa première grosse relance à la main fut quelque peu ratée, il a ensuite assuré dans les airs, notamment sur les phases arrêtées. Sauvé sur sa ligne par Witsel, il repousse dans la foulée une tête d’Ampadu (40e). Impuissant sur la tête de Moore qui a réduit le score.

6,5 Alderweireld : on ne l’a pratiquement pas vu en première période, et ce pour une bonne raison puisque Moore ne lui a pas vraiment causé de soucis. Malgré une pression plus intense des Gallois en deuxième période, il est resté serein dans ses rares interventions. Solide sur ses appuis en fin de match face à T. Roberts.