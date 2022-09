Impressionnant face au pays de Galles, Kevin De Bruyne ne cesse de tutoyer la perfection

Auteur d’un but et d’un assist contre les Gallois, le joueur de Manchester City a été le grand artisan de la victoire des Diables.

Fidèle à lui-même et à ses prestations avec Manchester City, Kevin De Bruyne a illuminé une nouvelle fois, de toute sa classe, le stade Roi Baudouin. KDB, ou l’art de magnifier tout un ensemble. Contre le pays de Galles, il a représenté quasiment à lui seul le danger noir-jaune-rouge. Auteur de son 25e but et de son 46e assist en équipe nationale, le garçon de Tronchiennes n’étonne plus personne. Il ne cesse de banaliser l’excellence. Pourtant, avec un peu plus de réussite, il aurait certainement pu épaissir sa feuille de statistiques de deux ou trois réalisations de plus. Un comble.