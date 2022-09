Diables rouges: Zeno Debast, candidat déclaré au Qatar

À 18 ans et avec 21 matches pros dans les jambes, le jeune défenseur d’Anderlecht a fait ses débuts avec les Diables rouges. Martinez se presse avec lui, sans doute parce qu’il a une idée derrière la tête à deux mois du Mondial même si Zeno a été fautif sur le but gallois.

Mis à l’honneur pour services rendus à la nation à l’instar de Mousa Dembélé et Thomas Vermaelen, Vincent Kompany a dû apprécier de voir que son numéro quatre fétiche était porté par Zeno Debast. Parce qu’ils ont été formés dans le même club. Parce qu’il a lancé le gamin dans le grand bain du football professionnel le 26 janvier 2022. Et surtout, parce qu’en plus de partager le même poste sur le terrain, ils ont le même style. Celui d’un défenseur central élégant à qui le cuir ne chauffe jamais les pieds mêmes dans les situations les plus complexes. Et que Zeno Debast, comme son aîné, dégage une confiance en lui quand il monte sur le terrain. Une force tranquille.