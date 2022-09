République tchèque: le pirate de Prague en quête d’un second mandat

Les citoyens de Prague se rendent aux urnes ces 23 et 24 septembre. A la tête de la ville depuis 2018, le maire Zdenek Hrib, membre du Parti pirate, défend son bilan. Mais dans un contexte de crise énergétique et sociale, les élections municipales pourraient bien servir de référendum et faire chavirer le navire du capitaine Hrib.

Visage sérieux, cheveux poivre et sel, barbe clairsemée, Zdeněk Hřib ressemble plus à un sympathique docteur qu’à Rackham le Rouge. Et pourtant, c’est sous la bannière noire du Parti pirate tchèque que ce médecin généraliste a été élu maire de Prague en 2018.

Transport, infrastructures, transparence, logement : le jeune maire de 37 ans voulait effectuer un tournant plus libéral, écologique et social. Après un mandat marqué par les tempêtes de la pandémie et des réfugiés ukrainiens, les citoyens donneront leur verdict sur le bilan du capitaine les 23 et 24 septembre lors des élections municipales.