Procès des attentats de Bruxelles: le prix d’un choix avant tout sécuritaire

Tel un cheval lancé au galop – et aveuglé par ses œillères ? –, le SPF Justice, chargé de faire construire les box où siégeront des mois durant les accusés du procès des attentats du 22-Mars, a opté pour une solution maximaliste sur le plan sécuritaire. Une solution répondant au mieux aux exigences de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (Ocam) et des forces de l’ordre, prenant la forme de neuf « aquariums » individuels et parfaitement hermétiques – exception faite d’une fine grille d’aération et d’une fente permettant d’y glisser un document. Du jamais vu dans un procès belge. Un rêve policier laissant peu de place au facteur risque, et dont le parquet fédéral a lui aussi fini par se faire l’avocat au nom de la sécurité et des inquiétudes bien sûr légitimes des victimes.