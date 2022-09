Exclu en fin de match, Roberto Martinez sera suspendu aux Pays-Bas: «J’espère être blanchi par l’UEFA» (vidéos)

Roberto Martinez, serez-vous présent dimanche à Amsterdam? On imagine que c’est la première fois que vous recevez un carton rouge en tant que coach…

Roberto Martinez s’est exprimé après la victoire 2-1 des Diables rouges face au pays de Galles en Nations League et est notamment revenu sur son carton rouge en fin de rencontre.

Honnêtement, j’en ai discuté après la rencontre, c’est à mes yeux l’un des meilleurs débuts pour un Diable rouge de 18 ans qui a peu d’expérience. Stéphane Demol en 86? (ndlr: il est interpellé par Stefan Van Loock, le responsable presse). Cela remonte à très longtemps, disons donc que je base mon observation depuis 1986! (rires). Ce but encaissé, il va apprendre de ça, je n’en doute pas. Mais la façon dont il a défendu sur beaucoup d’espace, j’ai trouvé cela remarquable.

Zeno Debast a eu des débuts contrastés, entre sa bonne prestation globale et ce duel perdu sur le but gallois. Qu’en pensez-vous?

Et concernant Eden Hazard?

Oui, c’est la première fois! J’avoue que j’ai été un peu surpris d’être exclu de la sorte, ce n’était pas grand-chose. Mais bon, il est clair que j’aurais dû laisser le ballon au joueur gallois, ne pas chipoter avec. On verra ce qui se passe, j’espère être blanchi par l’UEFA d’ici là. Si je dois être remplacé, j’ai un staff technique qui sera apte à le faire, mes assistants Thierry Henry ou Anthony Barry en l’occurrence.

Qu’attendez-vous du match de dimanche contre les Pays-Bas? Il faudrait un miracle pour se qualifier pour le Final Four…

Pour moi, le match aux Pays-Bas est une préparation idéale pour la Coupe du monde. On joue contre un voisin, à l’extérieur, devant beaucoup de supporters… Nous devons marquer beaucoup de buts, cela doit nous motiver à remporter ce match. Et on verra ce que cela nous réservera à la fin…