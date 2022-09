«Il y a plus de points positifs que négatifs»: les réactions des Diables après la victoire contre le pays de Galles (vidéos)

La Belgique s’est imposée 2-1 face au pays de Galles en Nations League et peut encore espérer se qualifier pour le Final Four.

Homme du match avec un but et un assist et une première période éblouissante, Kevin De Bruyne a reconnu au micro de RTL Sport qu’il n’a pas vraiment tremblé même quand les Gallois ont réduit la marque au début de la 2e mi-temps.

« On a joué une très bonne première mi-temps. En 2e mi-temps, on a commis une petite erreur de prendre ce but. Mais même après le 2-1, je n’avais pas le sentiment que le pays de Galles allait presser. Il a joué en 5-4-1. Ce n’était pas à nous de prendre des risques. C’était bien pour apprendre à jouer contre ce système (de jeu, ndlr). »