Météo: la pluie arrive et s’installe pour quelques jours

Le temps va devenir très nuageux à couvert ce vendredi avec, l’après-midi, l’arrivée progressive de pluies sur le nord-ouest. Les maxima atteindront à nouveau 14 à 19 voire localement 20ºC, annonce l’Institut royal météorologique (IRM).

Vendredi soir et durant la nuit, la perturbation sur le nord-ouest progressera lentement dans les terres. Le temps sera très nuageux à couvert avec des pluies faibles et intermittentes sur le centre, mais plus soutenues sur l’ouest. L’est du pays devrait conserver un temps généralement sec. Les minima seront compris entre 7ºC en haute Ardenne et 12ºC en plaine.