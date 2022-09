L’Etat pourrait prélever des milliards sur les surprofits nucléaires d’Engie

Parmi les idées politiques qui font leur bout de chemin, pour financer les mesures de crise, celle d’une taxation des « surprofits » réalisés par les grands énergéticiens. Côté belge, les regards se tournent en premier lieu vers Engie Electrabel, et ses réacteurs nucléaires, présentés par certains comme de véritables machines à cash. Mais aussi séduisante soit l’idée, sa mise en place risque d’être particulièrement complexe. Car Engie paye déjà une taxe spécifique sur les bénéfices de son activité nucléaire. Et l’Etat belge s’est engagé, contractuellement, à ne plus toucher à ce mécanisme de taxation, sous réserve de poursuite.