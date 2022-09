Pénuries, rupture de stocks: pourquoi autant de produits disparaissent des supermarchés?

Il y a eu l’huile de tournesol, depuis l’invasion de l’Ukraine, un important producteur de cette plante, par la Russie. Ou le papier toilette au début de l’épidémie de Covid-19 en 2020. De début mars à mi-août, ce sont la moutarde, les vinaigrettes, les boissons non alcoolisées, les chips, les huiles ou encore la volaille qui ont été touchées, selon un baromètre établi par le panéliste NielsenIQ.

Il reste que 96,4 % des références sont restées disponibles en rayons en août, selon cette même source. Mais le taux de ruptures, qui durent en moyenne 4 jours, est anormalement élevé dans un pays habitué à ne manquer de rien.

Comment expliquer ces ruptures ?

Jusqu’à l’épidémie de Covid-19, l’approvisionnement des magasins était une mécanique bien huilée. Avant de passer commande, les commerçants se basaient sur les ventes lors de la même période les années précédentes, en tenant compte d’événements particuliers comme des fêtes de fin d’année ou l’arrivée des beaux jours.

Mais depuis 2020, entre confinements, télétravail et impact de la guerre en Ukraine, les prévisions sont beaucoup moins précises.

Tous les acteurs s’accordent à dire que ce sont avant tout les achats dits « de précaution » qui vident les rayons : les clients, entendant que les récoltes de moutarde ont été mauvaises, ou voyant que les rayons sont déjà bien dégarnis, vont être tentés d’acheter plus de ces produits qu’à l’accoutumée, pour les stocker chez eux.

« Au moins de juin, on n’avait plus de moutarde parce qu’on avait réalisé notre chiffre de l’année », a récemment expliqué sur BFMTV Michel-Edouard Leclerc, le président du comité stratégique des magasins français E. Leclerc. Les Français ont acheté en six mois ce que le leader de la grande distribution pensait vendre en un an.

« Si je cite une marque » qui pourrait venir à manquer prochainement, « tout le monde va se précipiter » pour l’acheter, disait aussi Michel-Edouard Leclerc.

Cet empressement échappe aux modèles prévisionnels des commerces, qui vont vouloir passer commande au même moment, engorgeant la chaîne d’approvisionnement. En outre, les fournisseurs peuvent être tentés de facturer plus cher puisque les stocks disponibles sont âprement disputés.

L’intérêt pour les professionnels

Si l’huile de tournesol a fait son retour en magasins, c’est souvent à des prix plus élevés, suggérant que les supermarchés profitent de la crise. Les professionnels répondent que ces approvisionnements leur coûtent, tout comme les emballages et le transport. Mais puisque la demande est élevée, certains ont pu être tentés par un renchérissement des prix.

En tout état de cause, les commerçants n’aiment pas laisser des rayons vides, qu’ils voient comme du manque à gagner, estimé par NielsenIQ à 2,7 milliards d’euros depuis le début de l’année. Un chiffre à nuancer toutefois car il ne prend pas en compte les « surventes » réalisées lorsque le produit est disponible en rayons.

Des ruptures volontaires ?

Certaines ruptures sont toutefois choisies par les professionnels, qu’ils soient agro-industriels ou distributeurs.

Les amateurs de Mikado, Petit Ecolier, Pépito ou Pim’s ont dernièrement observé que certains de leurs produits manquaient en rayons. C’est la conséquence de la décision du groupe qui détient ces marques, Mondelez, d’un « nettoyage en profondeur » d’un site de production, à la suite d’une alerte à la salmonelle dans une usine belge d’un de ses fournisseurs en chocolat, et après s’être assuré qu’aucun produit mis en vente ne contienne de chocolat contaminé.