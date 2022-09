La troisième oreille s’est éteinte: Marc Danval est mort

Ce décès est un choc. Complètement inattendu. Samedi passé encore, il avait donné, en direct, son émission La troisième oreille, à La Première de la RTBF. Et je l’avais encore eu par courriel puis par téléphone il y a une dizaine de jours, quand je lui ai appris que Le Soir avait l’intention de lui consacrer un numéro de ses Racines élémentaires et qu’on allait prendre rendez-vous pour un grand entretien en octobre, il se disait très honoré : « Ce que tu me dis est inespéré. Il est évident que je te recevrai avec plaisir à la maison, avec Béatrice Delvaux que j’admire depuis toujours et qui le sait. Des cargaisons de mercis. »