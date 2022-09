«C’est une situation délicate»: Eden Hazard envoie un message fort à son entraîneur du Real Madrid

Titularisé d’entrée par Roberto Martinez face au Pays de Galles ce jeudi soir, Eden Hazard était assez satisfait de sa prestation et de la victoire des Diables rouges. En conférence de presse, l’ailier du Real Madrid a cependant taclé son entraîneur en club, Carlo Ancelotti.

« J'étais heureux de jouer, de commencer un match » a ainsi commenté le capitaine des Diables rouges en interwiew d’après match.. « C'était un plaisir, on a fait un bon match, surtout une très belle première mi-temps. On gagne le match, on prend trois points et on va aller en Hollande pour bien se préparer pour la Coupe du Monde. Je sais ce que je peux faire quand je joue. A moi d'essayer de gratter un maximum de minutes et d'arriver en forme à la Coupe du Monde » ajoute finalement l’ancien joueur de Chelsea.