La cinquième symphonie de Gustav Mahler, une œuvre inspirante

J’ai une période où je m’inspirais de beaucoup d’artistes dans ma cuisine, Jackson Pollock, Simon Hantaï et Pierre Soulages. Devant un tableau, il y a un dialogue qui s’installe, un monde qui se crée et qui n’est qu’à toi et cela permet de se retrouver un peu.

J’aime aussi beaucoup la musique classique, mélancolique. Mon morceau préféré, c’est le 4e mouvement (adagietto) de la Symphonie numéro cinq de Mahler. »

Visionnez l’enregistrement de l’adagietto de la 5e Symphonie de Gustav Mahler, interprété par le Wiener Philharmoniker de Vienne dirigé par Leonard Bernstein.