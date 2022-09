«Il est très confus et vulnérable:» les coulisses du transfert de Neymar vers le Paris Saint-Germain

Neymar aurait été déboussolé par plusieurs problèmes personnels. Dans les leaks du journal, on peut notamment lire les propos de Raúl Sanllehí, directeur du football du Barça : « Je vous ai tous dit séparément que le problème dans ce cas était la tête du joueur. Le garçon va mal, il a beaucoup de problèmes personnels, il est très confus et très vulnérable. Il a donc pensé à tort qu'en fuyant Barcelone, il fuirait également ses problèmes (alors qu'en réalité, ce qu'il devrait faire, c'est les affronter et ne pas partir). J'ai parlé directement avec lui, à plusieurs reprises, je l'ai fait pleurer plus d'une fois, et il m'a avoué plus d'une fois qu'il était perdu », explique ainsi le dirigeant espagnol.