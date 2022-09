James Bond, Joe Biden et Doel 3: les gagnants et les perdants de la semaine

Ils ont vu leur étoile briller ou pâlir ces derniers jours. Voici notre sélection des gagnants et des perdants de la semaine.

Les gagnants

Chrissy Heerey

« Après Madame, c’est fini ». Cette citoyenne britannique a eu un bol de tous les diables. Elle a fait la file durant quatorze heures et a été la toute, toute dernière à pouvoir rentrer à Westminster pour rendre hommage à Elizabeth II. Après elle, le service d’ordre a fait barrage. Du coup, Chrissy Heerey est passée sur toutes les chaînes de télé. A vrai dire, on s’en fout un peu, mais on est bien content pour cette fan de la monarchie.

Ronny Deila