Voici le maillot extérieur que porteront les Diables rouges à la Coupe du monde au Qatar (photos)

Après avoir inauguré leur nouveau maillot des matches «à domicile», rouge avec notamment ses flammes sur les manchettes, qu’ils arboreront durant le Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre), les Diables Rouges présenteront dimanche soir à Amsterdam, face aux Pays-Bas, à l’occasion de leur 6e et dernière rencontre de la phase de groupes de la Ligue des Nations, celle qu’ils porteront à l’occasion des matches désignés en déplacement (extérieure). Ce sera le cas de celui contre la Croatie le jeudi 1er décembre.

Comme le veut la tradition, le maillot sera blanc. Fourni par l’équipementier adidas, Il sera accompagné d’un imprimé graphique qui se retrouve à la fois sur le col, les manches, les côtés et les bords du maillot et du short. Il «s’inspire du célèbre feu d’artifice de Tomorrowland et représente les valeurs communes de diversité, d’égalité et d’inclusion», précise l’Union belge. «Il est en outre utilisé audacieusement pour le logo d’adidas et le blason de la fédération, en reprenant le message positif «LOVE».»