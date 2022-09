Le «fingerboard» conquiert de nouveaux territoires

Ce skateboard miniature d’une dizaine de centimètres profite du regain d’engouement pour son « grand frère » pour gagner en popularité. Auprès d’adolescents, mais aussi d’employés plus ou moins jeunes qui en ont fait, sans complexe, un « executive toy ».

Savoir faire des figures avec un fingerboard sera peut-être, dans quelques années, aussi normal pour des enfants d’une dizaine d’années que de jouer avec des petites voitures. On n’en est pas encore là, mais force est de constater que, depuis deux ou trois ans, de plus en plus de jeunes adolescents ont adopté ce skateboard miniature manipulable à deux doigts.