Coupe du monde de volley féminin: les Yellow Tigers débutent leur tournoi face à Porto Rico ce samedi

Les quatre premiers de chacun des quatre groupes rejoignent la deuxième phase du 4 au 9 octobre dans un nouveau groupe de huit à Rotterdam et Lodz. La Belgique croiserait avec le groupe D (Brésil, Chine, Japon, Colombie, Argentine et République tchèque). Les quatre premiers de cette nouvelle poule vont en phase finale à élimination directe à Apeldoorn et Gliwice avec quarts de finale le 11 octobre, demi-finales les 12 et 13 octobre et finales le 15 octobre.

Les Yellow Tigers, éliminées en 8es de finale du dernier Euro en 2021 par l’Italie, futur lauréate, ont terminé 11e du Mondial 2014 et n’ont pas pris part à l’édition 2018. Lors de leurs deux premières participations à la Coupe du monde, les Belges avaient terminé 13e en 1956 et 22e en 1978.

Les États-Unis (2014) et la Serbie (2018) sont les deux derniers champions du monde. Les Italiennes, qui ont remporté le 17 juillet la Nations League, pourraient en cas de succès permettre à une nation de décrocher la même année le titre mondial chez les messieurs et chez les dames après le sacre des Italiens le 11 septembre. Les équipes italiennes détiendraient dans ce cas les couronnes européenne et mondiale tant chez les messieurs que chez les dames.

La sélection belge:

Passeuses: Charlotte Krenicky, Jutta Van de Vyver, Elise Van Sas

Ailières: Britt Herbots, Jodie Guilliams, Celine Van Gestel, Manon Stragier

Réceptionneuses-Attaquantes: Nathalie Lemmens, Marlies Janssens, Silke Van Avermaet, Anna Koulberg

Centrale: Pauline Martin

Liberos: Nel Demeyer, Britt Rampelberg