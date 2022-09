La chronique de Marius Gilbert: «La polémique fait toujours recette»

Pendant presque deux ans, j’ai été témoin et acteur de la manière dont un ensemble de décisions étaient prises au plus haut niveau de l’État et dont elles étaient relatées et débattues dans les débats publics. Qu’il y ait un certain décalage entre ce qui se dit dans les discussions politiques à huis clos ou en direct sur un plateau ne surprendra personne, pas plus que le constat que les choix de récits médiatiques peuvent donner aux mêmes événements un sens parfois très différent. Mais j’ai été frappé par la surreprésentation du désaccord dans l’espace public et par l’impact que celui-ci avait eu sur notre capacité d’action à différents moments clés de la crise.