Vive émotion autour de l’expulsion de Belgique d’Aisha, une Iranienne de vingt ans

Je ne peux pas y retourner, ils vont me tuer. » Une vidéo tourne sur les réseaux sociaux depuis jeudi. Dans un avion, on peut entendre une voix de femme qui hurle « à l’aide, à l’aide, je ne peux y retourner. Ils vont me tuer. » Cette vidéo aurait été prise par des passagers d’un vol, ce mercredi à destination de la Turquie, et la voix serait celle d’Aisha, une jeune iranienne de vingt ans.

La mobilisation des passagers a entraîné un report de l’expulsion à ce vendredi matin. Aisha devait être renvoyée vers l’Iran à 11h30. Des militants ont veillé sous la fenêtre de son centre fermé toute la nuit. Ils étaient à nouveau à Zaventem vendredi, pour tenter de convaincre les passagers d’intervenir.