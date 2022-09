Vive émotion autour de l’expulsion de Belgique d’une Iranienne de vingt ans

Je ne peux pas y retourner, ils vont me tuer. » Une vidéo tourne sur les réseaux sociaux depuis jeudi. Dans un avion, on peut entendre une voix de femme qui hurle « à l’aide, à l’aide, je ne peux y retourner. Ils vont me tuer ». Cette vidéo aurait été prise par des passagers d’un vol, ce mercredi, à destination de la Turquie, et la voix serait celle d’Aisha*, une jeune Iranienne de 20 ans.

Selon son avocate, Monica Bemba, contactée par Le Soir, Aisha est arrivée en Belgique le 24 juillet. « Elle a été maltraitée par son oncle paternel. Il voulait la marier de force avec un homme âgé et riche, ce qui est typique en Iran. Elle a refusé car elle était amoureuse d’un homme plus jeune. Son oncle les a surpris. Il l’a menacée avec des armes. Son père a alors décidé de l’exfiltrer avec de faux papiers. Il ne voulait pas que l’oncle tue sa fille. »