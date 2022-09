WTA Séoul: en deux sets, Yanina Wickmayer se qualifie pour la finale du double

En finale, Wickmayer (WTA 396 en double), 32 ans, et Mladenovic, 29 ans, seront opposées à la première tête de série à savoir les Américaines Asia Muhammad (WTA 30) et Sabrina Santamaria (WTA 84) ou aux Sud-Coréennes Na-Lae Han (WTA 121) et Su Jeong Jang (WTA 201).

Yanina Wickmayer a assuré sa place en finale du double au tournoi WTA 250 de Séoul, vendredi en Corée du Sud. Associée à la spécialiste française de double Kristina Mladenovic (WTA 23), «Wicky» a battu en demi-finales de cette épreuve en salle sur surface dure dotée de 251.750 dollars la paire russe composée d’Ekaterina Alexandrova et Yana Sizikova, classée 3e tête de série. Le marquoir indiquait 7-5 et 6-3 après 1h20 de jeu en faveur du tandem belgo-français.

Wickmayer compte deux titres WTA en double à Luxembourg (2013) et Washington (2016) et un WTA 125 à Indian Wells en 2018. Elle a aussi disputé deux autres finales sur le circuit WTA à Rosmalen (2009) et Zhengzhou (2019) ainsi que deux autres WTA 125 à Zhengzhou (2018) et Indian Wells (2019).