Hockey sur gazon: la nouvelle vie de Florent van Aubel à Amsterdam

C’est une certitude. Florent van Aubel est un joueur heureux et épanoui. A 30 ans, il tient la forme de sa vie et il n’est pas avare de superlatifs lorsqu’il évoque ses premières semaines à Amsterdam. Une ville que le Gantois et son épouse, Amandine, découvrent avec passion, et à vélo. Un nouveau cadre de vie qui abrite également une petite colonie belge avec ses 2 coéquipiers de Pinoké, Alex Hendrickx et Sebastien Dockier, mais aussi Arthur Van Doren ou Nicolas Poncelet. « Nous ne pouvions pas rêver mieux. Nous occupons, du jeudi au dimanche, un appartement en plein centre de la ville. C’est une ville magnifique où il y a une quantité de choses à découvrir. Mes coéquipiers chez les Red Lions nous font évidemment découvrir les petits coins sympas et nous dinons, de temps en temps, tous ensemble. Nous voulions réellement pouvoir profiter de cette expérience avec mon épouse. C’est un projet familial et professionnel. Mais attention, je ne suis pas venu ici uniquement pour profiter du cadre de vie.