Guerre en Ukraine: pour Berlusconi, Poutine a été «poussé» à l’invasion

« Poutine s’est retrouvé dans une situation vraiment difficile et dramatique », a expliqué jeudi soir dans une émission politique de la télévision publique Rai le patron de Forza Italia (droite) qui se présente dimanche aux législatives en coalition avec deux partis d’extrême droite, Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni et la Ligue de Matteo Salvini.

Selon lui, Poutine a ensuite été « poussé par la population russe, par son parti, par ses ministres, à engager cette opération spéciale, c’est comme ça qu’elle a été appelée au départ, selon laquelle les troupes russes devaient entrer et en une semaine rallier Kiev, remplacer le gouvernement Zelensky par un gouvernement de personnes décentes et en une semaine repartir ».

Ses propos ont déclenché un tollé, et Silvio Berlusconi a estimé jeudi qu’ils avaient « extrapolés et simplifiés », évoquant une guerre « injustifiable » et réaffirmant son soutien à l’Otan, à l’UE et aux Etats-Unis. Le chef du Parti démocrate (PD), Enrico Letta, a fustigé des « déclarations scandaleuses et gravissimes ».