Rappel de produit: l’Afsca retire de la vente plusieurs produits pour présence possible de listeria

Des produits à base de fromage et des saucisses de poulet distribués dans plusieurs points de vente en Belgique, ont été rappelés par l’Agence fédérale pour la sécurité alimentaire.

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) retire vendredi de la vente différents produits à base de fromage Asiago Pressato ainsi que des saucisses de poulet des marques AIA Wudy et Pavo Nature et les rappelle auprès des consommateurs en raison de la présence possible de la bactérie listeria monocytogenes.

Ce rappel fait suite à une notification via le système d’alerte rapide européen Food et Feed (RASFF).