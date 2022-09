Nouvelle avancée dans la lutte contre le cancer de la peau

Le cancer de type mélanome représente 8 % des cancers de la peau. Bien qu’il ne soit pas le plus fréquent, il reste cependant le plus dangereux car « il possède une biologie plus agressive, ce qui lui permet de se disséminer ailleurs dans le corps, en suivant notamment le trajet lymphatique », explique le professeur Bart Neyns, chef du service d’oncologie médicale à l’UZ Brussel. A la suite d’un traitement par immunothérapie mené en circonstances réelles depuis 2010 sur 300 patients atteints de mélanome métastatique, le professeur Neyns et son équipe ont « réussi à démontrer qu’une immunothérapie dirigée vers certaines molécules permettait d’accroître la survie des patients ».