Le procès des attentats de Bruxelles officiellement reporté: «On parle en semaines et non en mois»

Reprise mi-Novembre ?

« Nous avons vraiment le sentiment que le SPF Justice met tout en œuvre afin que ce décalage se compte en semaines et non en mois », précise Luc Hennart, porte-parole de la cour d’appel de Bruxelles. « Nous devrions avoir des précisions dans le courant de la semaine prochaine sur les questions techniques. En fonction, on peut espérer une reprise et une composition du jury dans le courant de la deuxième quinzaine de novembre », prédit le juge honoraire.