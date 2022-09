Nations League: à 38 ans, le gardien Remko Pasveer a joué son premier match avec l’équipe des Pays-Bas

Nos Diables rouges joueront peut-être contre lui ce dimanche mais avant ça Remko Pasveer a fêté sa première sélection avec les Pays-Bas. Une première sélection couronnée par une victoire et un clean-sheet.

Remko Pasveer a 38 ans, et après avoir remporté le Championnat d’Europe espoirs avec les Pays-Bas en 2006, ce gardien est resté relativement discret. Il est resté aux Pays-Bas, jouant pour Twente ou encore le PSV Eindhoven. En 2021, l’ancien gardien de Vitesse a rejoint l’Ajax Amsterdam et a profité des absences de Stekelenburg et Onana pour s’installer dans les cages du champion néerlandais.

Ce jeudi soir, il a fêté son premier match avec les Pays-Bas face à la Pologne. Il pourrait également participer à la Coupe du monde au Qatar et il aura 39 ans.