Coronavirus: Sciensano s’attend à une nouvelle vague mi-octobre

Le 20 septembre, plus de 1,3 million de personnes avaient reçu un second rappel (14 % de la population adulte). Ce taux était plus élevé en Flandre (19 %) qu’en Wallonie (8 %) et à Bruxelles (6 %), notamment parce que le nord du pays avait déjà choisi d’inviter activement, avant l’été, les personnes de plus de 80 ans et les résidents des maisons de repos (et de soins) à se faire administrer un deuxième rappel, explique Sciensano.

À lire aussi Le retour de la grippe conjugué au covid, une «twindémie» qui inquiète