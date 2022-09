Aéroports: Bierset-Zaventem deux manières de lutter contre le bruit avec le même outil

Le quota de bruit est une arme utilisée pour obliger les aéroports à faire diminuer le bruit des avions qui les fréquentent. 22 ans après Zaventem, Bierset va découvrir l’outil. Qui n’y sera pas appliqué de la même manière. Plus efficacement ?

La lutte contre les nuisances sonores est un point crucial dans la politique aéroportuaire depuis des années. Et dans les revendications des nombreux riverains des aéroports, où qu’ils soient. Dans le nouveau permis octroyé à l’aéroport de Liège, les fonctionnaires délégués wallons ont introduit un nouveau concept pour garantir une amélioration de ces nuisances. Dans le jargon, on appelle celui-ci le « quota count », la fixation d’un quota de bruit autorisé qui permet de fixer la base de ce qui est jugé acceptable. En fonction depuis longtemps à l’aéroport national, ce système ne sera(it) (le conditionnel s’impose puisque des recours contre le permis sont en cours) toutefois pas appliqué de la même manière en Wallonie qu’à Bruxelles. Plus efficacement ? L’avenir le dira. Petit essai comparatif.