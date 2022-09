Arrêt de Doel 3: des pro-nucléaires et la N-VA manifestent contre la fermeture du réacteur

Le réacteur sera le premier des sept que compte la Belgique à être arrêté ce vendredi en application de la loi de sortie du nucléaire de 2003. L’association Stand Up For Nuclear comme plusieurs partis politiques demandent que le démantèlement de Doel 3 soit reporté. « Nous demandons de ne pas commencer un démantèlement irréversible de manière à ce que Doel 3 puisse redémarrer à l’avenir. Il serait irresponsable en pleine crise énergétique de débrancher une source d’énergie grande et propre qui approvisionne deux millions de ménages », a déclaré le directeur, Paul Bossens.

Dans le village de Doel, ils sont une petite centaine ce vendredi à protester : les activistes de Stand Up For Nuclear, mais également de nombreux mandataires et militants de la N-VA, dont les députés Theo Francken, Peter De Roover et Bert Wollants.