Le bel hommage de Pete Sampras à Roger Federer avant son dernier match: «Ce que tu as accompli est extraordinaire, tu vas manquer au tennis»

Roger Federer s’apprête à rendre sa dernière partition ce vendredi à la Laver Cup. Le Suisse va disputer, en double, le tout dernier match de son exceptionnelle carrière, aux côtés de son rival Rafael Nadal, contre Jack Sock et Frances Tiafoe.

Pete Sampras, vainqueur de 14 Grands Chelem, en a profité pour rendre hommage à Federer à travers un message vidéo, dans lequel il est revenu sur leur affrontement lors de Wimbledon 2001, lors duquel le jeune suisse l’avait emporté. « Tu n’avais que 19 ans, tu étais un joueur prometteur, on commençait déjà à parler de toi », a débuté l’Américain. « Nous avons livré une grosse bataille sur le court central de Wimbledon. À la fin, j’avais le sentiment d’avoir fait mon match. Je n’aurais jamais imaginé 20 ans plus tard que tu dominerais notre sport. »

« Tu as sacrifié ton corps. Ce que tu as accompli est extraordinaire. Tu as toujours été noble, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Tu as vécu ta carrière en restant toi-même et en n’oubliant jamais d’où tu venais. Tu peux être très fier de toi », a ensuite poursuivi Sampras, avant de conclure. « C’est triste de te voir arrêter maintenant mais on sait que ça fait partie du sport. Tu vas manquer au tennis, mais tu l’as laissé entre de bonnes mains. »