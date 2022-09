Météo: du vent et de fortes pluies attendus ce week-end

Ce soir et la nuit prochaine, la zone de pluie progressera sur le pays avec des pluies assez soutenues sur l’ouest mais moins importantes sur le centre. Le sud-est devrait encore rester au sec. Les températures redescendront entre 7 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne et 14 degrés en bord de mer. Le vent sera faible de sud à sud-ouest.

Vendredi après-midi préfigurera la météo de l’ensemble du week-end, avec des nuages et de la pluie sur l’ouest, le nord et le centre du pays. Seul le sud du sillon Sambre et Meuse devrait rester au sec, prévoit l’Institut royal météorologique. Le mercure se situera entre 15 et 18ºC sous un vent faible. Ce dernier se maintiendra en soirée. Seul le sud-est sera épargné par les averses. Les températures chuteront pour atteindre 7ºC en Ardenne et 14ºC à la mer.

La situation évoluera peu samedi. La journée sera encore marquée par d’importantes précipitations à l’ouest et des pluies plus faibles ailleurs, sous un ciel bouché. Le vent forcira pour devenir modéré au fil des heures. Les maxima s’échelonneront de 14 à 18ºC en journée, pour descendre entre 8 et 12ºC la nuit. Les averses faibliront une fois le soleil couché et quelques éclaircies pourraient même apparaître au sud-est.

Demain soir et durant la nuit de samedi à dimanche, la nébulosité restera abondante avec des pluies le plus souvent faibles. Le temps devrait encore rester sec sur le sud-est du pays avec possibilité de quelques éclaircies. Les minima varieront entre 8 et 12 degrés avec un vent généralement modéré de nord-est.

Le ciel se dégagera progressivement dimanche et le soleil fera son retour au nord-est. Des averses seront toutefois encore possibles par endroits. Les maxima varieront entre 12 et 14 degrés en Ardenne et entre 15 et 17 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible à modéré de secteur nord.