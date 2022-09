Guerre en Ukraine: la carte pour comprendre quelles sont les régions concernées par les référendums d’annexion

Ce vote en zone de guerre constitue une escalade du conflit, d’autant que Vladimir Poutine a agité en plus la menace de frappes nucléaires pour défendre ce qu’il considère comme son territoire.

Des référendums d’annexion par la Russie ont débuté vendredi dans des régions d’Ukraine contrôlées entièrement ou en partie par Moscou, des scrutins qualifiés de « simulacres » par Kiev et les Occidentaux et qui marquent une escalade majeure du conflit.

Les votes s’achèveront le 27 septembre dans les régions séparatistes de Donetsk et Louhansk (est) et dans des zones sous occupation russe dans les régions de Kherson et Zaporijia (sud).

Le scrutin, annoncé dans l’urgence cette semaine sur fond de succès militaires ukrainiens, se fait notamment par porte-à-porte, les responsables prorusses allant dans les immeubles avec des urnes mobiles pour faire voter la population, selon des images de médias russes. Les autorités ont affirmé qu’il s’agissait d’une mesure de sécurité.

Des centaines de bureaux de vote doivent être ouverts dans les quatre territoires, et d’autres en Russie pour faire voter les déplacés.

« Nous espérons qu’après le référendum, on arrêtera de nous bombarder, qu’on aura la paix et l’ordre », a dit à l’AFP Vladimir Choutov, originaire de la région de Louhansk et venu voter à la représentation de Donetsk à Moscou.

« Faire partie de la Russie »

Organisés à la hâte, ces référendums ont été dénoncés par le gouvernement ukrainien et ses soutiens occidentaux, Moscou voulant faire main basse sur des pans entiers de l’Ukraine, à l’image de la péninsule de Crimée (sud) en 2014. Même la Chine, partenaire le plus proche de Moscou, a appelé au respect de l’intégrité territoriale.

Ce vote en zone de guerre constitue une escalade du conflit, d’autant que Vladimir Poutine a agité en plus la menace de frappes nucléaires pour défendre ce qu’il considère comme étant son territoire.

Le scrutin a été décidé après la contre-offensive ukrainienne fulgurante de début septembre, reprenant la région de Kharkiv, dans le nord-est, et que Kiev veut poursuivre vers Lougansk, Donetsk et Kherson.

« La situation dans le nord est extrêmement difficile », a admis jeudi soir le chef séparatiste de Donetsk Denis Pouchiline, faisant état de « forces importantes » prêtes « à passer à la contre-offensive ».

Dans la région de Lougansk, Andreï Marotchko, représentant des militaires prorusses, a fait état de bombardements ukrainiens, constatant que les forces de Kiev « veulent tout faire pour faire dérailler le référendum ».

Ces votes font l’objet de préparatifs depuis des mois, mais le calendrier semble s’être accéléré avec la contre-offensive ukrainienne.

Les résidents des régions séparatistes prorusses de Donetsk et de Lougansk, qui ont déjà proclamé leur « indépendance », doivent se prononcer sur leur désir d’intégrer la Russie.

Dans les régions de Kherson et de Zaporijia, partiellement occupées par les forces russes, la question posée est de faire sécession de l’Ukraine pour « faire partie de la Russie ».

Le président de la chambre basse du Parlement russe (Douma), Viatcheslav Volodine, les a exhortés vendredi à « faire le choix d’intégrer la Russie ». « Nous vous soutiendrons. »

L’annexion de ces quatre zones constitue pour la Russie une tentative de reprendre la main après ses défaites militaires.