Kinshasa en devenir, entre futur et poussière

N tonga, en lingala signifie « chantier », ou « aiguille »… L’exposition consacrée à Kinshasa, sous le commissariat de Twenty Nine Studio en collaboration avec Kanal Centre Pompidou, ne pouvait recevoir de meilleur titre et elle ne pouvait pas non plus se présenter dans un lieu plus approprié. C’est en effet à deux pas du chantier du futur musée d’art moderne, qui sera construit dans l’ancien bâtiment Citroën, qu’un bâtiment de bois, ancien night-club dont les fenêtres ouvrent sur le canal Charleroi-Bruxelles, abrite les œuvres de dix artistes de Kinshasa, le plus connu d’entre eux étant Sammy Baloji. Originaire de Lubumbashi, il est devenu Kinois puis Bruxellois d’adoption, ayant installé depuis 2017 un studio dans la capitale de l’Europe.