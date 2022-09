Hazard, Carrasco, Vertonghen: chez les Diables, le flanc gauche pose question

Malgré la victoire des Diables rouges face au pays de Galles ce jeudi, la prestation d’Eden Hazard, Yannick Carrasco et Jan Vertonghen, tous alignés sur le flanc gauche, pose question.

S’il navigue en eaux troubles, qu’il progresse lentement face au brouillard épais levé par le Golfe persique, le navire des Diables rouges ne coule pas encore. Il tangue, certes, balayé par le vent d’une défense qui donne parfois froid dans le dos, mais parvient à garder le cap grâce à un Kevin De Bruyne toujours aussi fiable à la barre. Reste qu’il est difficile, pour le génie de Manchester City, d’être en même temps décisif à tribord et au four et au moulin à bâbord. Courir à droite, à gauche, est le propre d’un hyperactif comme « KDB » mais jeudi soir, si le jeu des Diables rouges a plutôt penché sur le flanc gauche à en croire les « heatmaps » (42 % des actions), il a révélé sa propre lenteur. De Vertonghen à Hazard en passant par Carrasco, Roberto Martinez doit-il aujourd’hui revoir ses plans ?