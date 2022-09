«À propos», le podcast du Soir du 26 septembre: facture d’énergie, Vooruit monte dans les sondages…

Par Sandrine Puissant et Pierre Fagnart Publié le 26/09/2022 à 06:00 Temps de lecture: 1 min

Si vous avez des questions au sujet de votre facture d’énergie, vous n’êtes pas seul. Les lignes de téléphone surchauffent chez le médiateur de l’énergie, qui traite les différends entre les consommateurs et les fournisseurs. De plus en plus de plaintes sont enregistrées. Alors, si vous êtes perdu entre factures d’acomptes et régularisations, Alain Jenotte et Guillaume Derclaye, journalistes au service enquête, ont pris le temps de décrypter tout ça avec nous.

Vooruit, le parti socialiste flamand, enchaine les performances dans les sondages. Le président Conner Rousseau est plébiscité et le nombre de sièges qu’ils pourraient obtenir ne cesse de grimper. Est-ce que ça fait les affaires du PS ? Quels sont les rapports au sein de la famille socialiste ? On a posé la question à David Coppi du service politique.

« À propos », c’est notre sélection, du lundi au vendredi dès 5 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir » sur https ://podcasts.lesoir.be