Ukraine: «Poutine veut mettre Kiev et les Occidentaux devant le fait accompli»

Alors que Moscou a commencé ce vendredi à organiser des référendums d’annexion à Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporijia, soit quatre régions ukrainiennes sous occupation russe, Andreï Kortounov, directeur d’un think tank russe sur les questions internationales, a accordé une interview au « Soir ».

En organisant des référendums d’annexion à Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporijia, le Kremlin va un cran plus loin, affirme Andreï Kortounov : « Il ferme la porte à toutes négociations possibles. » Pour le directeur du Russian Council, « en brandissant la menace nucléaire, Vladimir Poutine s’adresse non pas à l’Ukraine directement mais, au-delà, plus largement aux pays de l’Otan ».

Avec les référendums dans quatre régions ukrainiennes sous contrôle russe, Vladimir Poutine cherche-t-il à mettre en scène une première victoire de Moscou ?