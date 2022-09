Hockey: suivez en direct vidéo la cérémonie des Sticks d’Or dès 20h

La prestigieuse cérémonie consacrera le gratin de la discipline pour ses prestations et ses performances lors de la saison 2021-2022. Un rendez-vous attendu qui sera à suivre en direct vidéo et en exclusivité sur le site du « Soir » ce dimanche, dès 20 heures.

Ce dimanche, dès 20 heures, le hockey belge mettra à l’honneur les joueurs, joueuses, coachs et arbitres de la saison 2021-2022. Le rendez-vous est fixé au Château de Genval pour une cérémonie qui devra consacrer les successeurs de Florent van Aubel, déjà lauréat à 4 reprises, et de Ambre Ballenghien. Et pour cette nouvelle édition, la concurrence est rude au sein des différentes catégories.

Une cérémonie des Sticks d’Or qui sera à suivre en direct et en exclusivité sur le site du Soir via un streaming vidéo. Dès la fin de la remise des prix officielle, vous pourrez découvrir les réactions des lauréats dames et messieurs qui seront en interview à notre micro.