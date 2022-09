Manque de places en crèches: les parents qui travaillent demandent la priorité

On a l’impression qu’il n’y a pas une semaine où notre enfant est gardé cinq jours sur cinq. Certes, le réseau flamand est plus touffu à Bruxelles, mais il est confronté à un manque de personnel criant. On nous prévient parfois à 21 h qu’on ne doit pas venir le lendemain. Quand on travaille, c’est très compliqué de vivre ces situations. »