Loïs Openda: «Si je suis repris au Mondial, ma mère sera encore plus fière que moi»

Quand il est lancé, il est insaisissable, inarrêtable. Tel un félin à la poursuite de sa proie, telle une flèche fonçant vers la cible. Pour Loïs Openda (22 ans), la cible – sa raison de vivre et de jouer –, c’est la cage adverse. Et, de facto, la volonté permanente d’extasier le bouillant public lensois qui l’a accueilli comme il se doit cet été. Déjà cinq buts au compteur (un en amical et quatre en Ligue 1) pour l’attaquant Sang et Or qui ne regrette absolument pas d’avoir mis le cap sur la France. Pour plusieurs raisons : poursuivre son cheminement personnel, s’octroyer davantage de chances de briller avec la Belgique et entretenir son rêve qatari. Le Liégeois semble en tout cas bien parti dans son entreprise, lui qui dégouline de confiance et qui n’a pas l’habitude de manquer… sa cible.