La mécanique infernale des abonnements

La cascade de mésaventures qu’aura connues Elaine (un prénom d’emprunt) avec ses abonnements à différents fournisseurs d’énergie rappelle combien il est essentiel de comparer soi-même les tarifs et les conditions, plutôt que de se fier à des intermédiaires parfois peu scrupuleux.

En 2021, Elaine est abonnée chez Engie. Un contrat fixe pour le gaz et l’électricité, pour lequel elle verse un acompte de 220 euros par mois. Elle reçoit régulièrement des appels commerciaux d’une personne qui se dit intermédiaire pour différents fournisseurs. Sans y donner suite. « Mais un jour, j’ai fini par écouter cette personne et j’ai accepté sa proposition », explique Elaine. « Et je me suis retrouvée avec un contrat chez Luminus. C’était il y a un an, avant que les prix ne se mettent à flamber. » Pour signer son contrat, Elaine envoie un simple mail. Et l’abonnement est ficelé sans qu’elle ait donné la moindre estimation de consommation.