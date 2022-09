Un acteur de Riverdale condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre de sa mère

Ryan Grantham a été condamné à perpétuité et ne sera pas éligible à la libération conditionnelle pendant les quatorze prochaines années. Cet Américain de 24 ans a joué quelques rôles dans son enfance, notamment dans la saison 4 de la série Riverdale, mais aussi Supernatural et le film Diary of a Wimpy Kid.

D’autres attaques envisagées

Quelques heures après le meurtre, et après une forte consommation de marijuana et d’alcool, il a rempli sa voiture de trois fusils, de munitions, de 12 cocktails Molotov et de matériel de camping. Il a conduit 320 kilomètres vers la maison du Premier ministre canadien Justin Trudeau, dont l’adresse a été trouvée dans son GPS. Il a toutefois changé d’avis en cours de route et s’est rendu à la police, où il a avoué le meurtre de sa mère.

Au tribunal, l’ancien acteur a également reconnu qu’il avait envisagé une attaque massive contre le pont suspendu de Lion’s Gate à Vancouver, ou à l’université Simon Fraser, où il était lui-même étudiant.