Coût de l’énergie: le nombre de plaintes explose

Bienvenue au service de médiation de l’énergie. Nous constatons que de nombreux clients rencontrent des difficultés pour joindre leur fournisseur d’énergie et tentent donc de nous contacter. Malheureusement, cela signifie aussi que nos lignes sont surchargées… » Chez le médiateur, qui traite les différends entre les clients et les fournisseurs d’énergie, les lignes téléphoniques surchauffent et le nombre de plaintes des consommateurs s’amoncelle. A tel point qu’un message vocal demande qu’on envoie sa plainte via le formulaire en ligne. Les heures de permanence ont été fortement réduites.