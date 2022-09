Iran: l’âpre lutte des femmes depuis la révolution islamique

Avec la neutralisation d’une bonne partie des réseaux sociaux – surtout le très populaire Instagram – mise en œuvre par le régime depuis mercredi soir, les informations en provenance d’Iran se font plus rares et plus aléatoires. Dès lors, l’ampleur de la répression reste difficile à appréhender. Selon les sources officielles, il y aurait eu 17 tués, dont quelques policiers, pendant les manifestations ces derniers jours, mais des ONG basées à l’étranger évoquent un chiffre qui dépasserait le double de victimes. Ces événements, on le sait, sont la conséquence directe du décès suspect d’une jeune femme interpellée la semaine dernière par la police des mœurs à Téhéran pour avoir mal porté son voile islamique.