Enrico Letta: «C’est aussi l’avenir de l’Europe qui se jouera dans les urnes italiennes»

Une silhouette élancée, un peu austère, une voix légèrement éraillée et une détermination sans faille. Depuis le début de cette fébrile campagne électorale, Enrico Letta, leader du Parti démocrate (PD), bastion du centre gauche, n’a cessé de sillonner l’Italie. En arborant un message simple et puissant à la fois : « C’est nous ou eux ! » Les « autres » sont les adversaires de l’alliance des droites, dominée, pour la toute première fois, par le conservatisme souverainiste de Fratelli d’Italia (FdI), parti dirigé d’une main de fer par Giorgia Meloni. Face à des sondages peu encourageants (20-21 % des intentions de vote contre les 25-27 % de FdI) et des alliances mort-nées, Letta n’a jamais baissé les bras ou perdu le cap parce que, assure-t-il, c’est aussi l’avenir de l’Europe qui se jouera dans les urnes italiennes dimanche prochain.