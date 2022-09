Comment rendre son habitation plus respectueuse de l’environnement grâce à l’eau de pluie

Un Belge consomme 90 litres d’eau potable par jour (moyenne) et par habitant – 96 à Bruxelles, 86 en Flandre et 85 en Wallonie. « La Belgique est le troisième plus faible consommateur d’eau potable au niveau européen », précise Cédric Prévedello, conseiller scientifique chez Aquawal. Mais être bon élève ne suffit pas. « Depuis 2017, on a eu six années exceptionnelles : cinq de sécheresses et une d’inondation. Aujourd’hui, on est face au changement sur lequel on était alerté depuis longtemps, mais qu’on espérait voir dans dix ans. Et la situation risque d’empirer. » Face aux modifications du cycle naturel de l’eau, poursuit-il, l’enjeu sera de s’adapter.