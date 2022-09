Céline Sciamma, Lukas Dhont et Cristian Mungiu au Film Fest Gent

Six candidats aux Oscars, de nombreux films déjà primés en festivals, une sélection de classiques coréens mais aussi des films traitant de la santé mentale : le Film Fest Gent vient de dévoiler un programme complet et varié pour sa 49e édition.

Sur les 1.200 films soumis cette année, le programmateur Wim De Witte et son comité de sélection ont choisi 116 films, trois séries et 40 courts-métrages. En ouverture, on retrouvera Close de Lukas Dhont, Grand Prix au dernier festival de Cannes. On retrouvera ensuite notamment Saint Omer d’Alice Diop, prix du jury à la Mostra ; The Banshees of Inisherin de Martin McDonagh avec Colin Farrell ; Brendan Gleeson, Un beau matin de Mia Hansen-Løve ; Pacifiction d’Albert Serra ; Der lange Kerl de Raoul Servais ; Coma de Bertrand Bonello ; Alcarràs de Carla Simón, Ours d’or à Berlin ; R.N.M. de Cristian Mungiu ; …